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Гражданская война в Южном Судане закончилась

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Правительство страны и повстанцы подписали мирное соглашение, положив конец пятилетнему конфликту.
Президент Южного Судана Салва Киир (справа) и лидер повстанцев Риек Машар Тени (слева)
Президент Южного Судана Салва Киир (справа) и лидер повстанцев Риек Машар Тени (слева)

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев, бывший вице-президент Риек Машар Тени, подписали окончательное соглашение о прекращении огня и разделе полномочий, сообщает Reuters.

"Как президент Южного Судана я заявляю всем, что соглашение, подписанное сегодня, должно положить конец войне и конфликтам в нашей стране", - отметил президент.

По его мнению, нынешнее соглашение между его правительством и повстанческой группировкой увенчается успехом, так как, в отличие от всех предыдущих, оно не было навязано извне.

Согласно договору, Машар возвращается на должность вице-президента. Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан.

Напомним, Южный Судан обрел независимость от Судана в 2011 году, но через два года между правительством во главе с Кииром и повстанческим движением во главе с Мачаром началась гражданская война.

По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше десяти тысяч человек, более 2,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее стороны конфликта в Южном Судане подписали долгосрочное мирное соглашение.

Напомним, в 2015 году аналогичные переговоры о разделении власти в стране завершились безрезультатно.

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Теги: война, мир, договор, Южный Судан, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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