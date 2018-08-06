В Швеции загорелся остров, жителей эвакуировали

Остров Бьерке временно закрыли для борьбы с пожаром. На месте работают команды спасателей.

Жителей шведского острова Бьерке эвакуировали из-за пожара. Предварительно, остров загорелся из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки рядом с островом. Об этом сообщает The Local со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на западном побережье Швеции 5 августа, на острове проживают около 1,5 тысяч человек. Власти эвакуировали жителей на дополнительных паромах, точное количество эвакуированных уточняется. Известно о десятке сгоревших домов, о погибших и пострадавших не сообщается.

Остров временно закрыли для борьбы с пожаром. На месте работают команды спасателей.

Ранее сообщалось, что в Швеции из-за аномальной жары тает высочайшая точка страны.

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