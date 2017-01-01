В Китае на дорогу обрушился гигантский холм
Масштабный оползень обрушился на дорогу провинции Юньнань. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает ТСН.
Отмечается, что горы земли полностью заблокировали движение на межрайонной дороге. Образовались километровые пробки.
Однако, в результате оползня жертв нет.
На месте продолжаются работы по очистке дороги и восстановлении автомобильного движения.
Напомним, неделей ранее под Севастополем рухнули два дачных дома после обвала грунта.
Ранее возле города Южный в Одесской области произошел масштабный оползень, в результате которого поднялось морское дно. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.
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