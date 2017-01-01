В Китае на дорогу обрушился гигантский холм

Очевидцы сняли на видео масштабный обвал. На месте работает техника, пытаясь расчистить дорогу от десятков тонн земли.

Масштабный оползень обрушился на дорогу провинции Юньнань. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает ТСН.

Отмечается, что горы земли полностью заблокировали движение на межрайонной дороге. Образовались километровые пробки.

Однако, в результате оползня жертв нет.

На месте продолжаются работы по очистке дороги и восстановлении автомобильного движения.

Напомним, неделей ранее под Севастополем рухнули два дачных дома после обвала грунта.

Ранее возле города Южный в Одесской области произошел масштабный оползень, в результате которого поднялось морское дно. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.

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