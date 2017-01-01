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В Китае на дорогу обрушился гигантский холм

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Очевидцы сняли на видео масштабный обвал. На месте работает техника, пытаясь расчистить дорогу от десятков тонн земли.

Масштабный оползень обрушился на дорогу провинции Юньнань. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает ТСН.

Отмечается, что горы земли полностью заблокировали движение на межрайонной дороге. Образовались километровые пробки.

Однако, в результате оползня жертв нет.

На месте продолжаются работы по очистке дороги и восстановлении автомобильного движения.

Напомним, неделей ранее под Севастополем рухнули два дачных дома после обвала грунта.

Ранее возле города Южный в Одесской области произошел масштабный оползень, в результате которого поднялось морское дно. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.

 

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Теги: Китай, видео, дорога, оползень, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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