В Польше обнаружили более 200 незаконных рабочих из Украины

Массовое нарушение выявили после проверки одного из агентств по трудоустройству. С рабочими провели разъяснительные работы, а работодателю выписали крупный штраф.

Более 230 иностранцев, в основном граждане Украины, незаконно работали в Нижнесилезском воеводстве (юго-западный регион Польши - ред.). Об этом стало известно после проведенной польскими пограничниками проверки в одном из Нижнесилезских агентств по временному трудоустройству, сообщает во вторник, 7 августа, Польское радио.

Отмечается, что в результате проверки было установлено, что 233 иностранца работали в Польше без необходимых разрешений и гражданско-правовых договоров. Это, прежде всего, граждане Украины, а также шесть граждан Грузии и один гражданин России.

В связи с нарушением законодательства в отношении иностранцев открыли разъяснительное производство. В то же время работодателю грозит штраф в размере до 30 000 злотых.

Напомним, за три месяца украинцы перевели из Польши $800 млн. По сравнению с первым кварталом прошлого года сумма переводов выросла на полмиллиарда злотых.

Ранее в НБУ заявили, что масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики.

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