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В США уверены, что Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию

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Американская администрация верит обещаниям северокорейского лидера по поводу ядерного разоружения.
Глава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын

Вашингтон считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему привержен идее денуклеаризации Северной Кореи. Об этом во вторник, 7 августа, заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Председатель Ким дал обещание 12 июня президенту Трампу, что он будет проводить денуклеаризацию своей страны… Мы не верим, что эта позиция как-либо изменилась", - отметила Науэрт на брифинге.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не смотрит на денуклеаризацию КНДР "сквозь розовые очки" и готов к тому, что Ким Чен Ын не сдержит обещаний.

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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