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Экс-президент Чили может стать комиссаром ООН по правам человека

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Генсек ООН намерен назначить первую женщину-президента в истории Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром ООН по правам человека. Ее кандидатуру должна одобрить Генассамблея.
Мишель Бачелет
Мишель Бачелет
Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил Генассамблею всемирной организации о намерении назначить экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщается на сайте ООН.

Теперь кандидатура Бачелет должна быть утверждена на голосовании Генассамблеи ООН. Первая в истории Чили женщина-президент придет на смену Зейду Рааду аль-Хуссейну, срок полномочий которого истекает 31 августа.

Мишель Бачелет занимала пост президента Чили дважды - с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. Ее последний президентский срок закончился в марте этого года.

В 2010-2013 годах Бачелет возглавляла организацию "ООН - женщины", занимающуюся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин.

Ранее стало известно, что в бюджете ООН образовалась "дыра" в $800 млн.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Права человека, ООН, Чили, назначение
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Источник: korrespondent.net

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