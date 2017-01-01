Экс-президент Чили может стать комиссаром ООН по правам человека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил Генассамблею всемирной организации о намерении назначить экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщается на сайте ООН.
Теперь кандидатура Бачелет должна быть утверждена на голосовании Генассамблеи ООН. Первая в истории Чили женщина-президент придет на смену Зейду Рааду аль-Хуссейну, срок полномочий которого истекает 31 августа.
Мишель Бачелет занимала пост президента Чили дважды - с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. Ее последний президентский срок закончился в марте этого года.
В 2010-2013 годах Бачелет возглавляла организацию "ООН - женщины", занимающуюся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин.
Ранее стало известно, что в бюджете ООН образовалась "дыра" в $800 млн.
Источник: Русская служба DW
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