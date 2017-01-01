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Число выпущенных по Израилю ракет выросло в два раза

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В ответ израильские военные атаковали цементный завод палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.
На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия
На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия
Getty Images

Количество ракет, выпущенных по Израилю с территории сектора Газа с вечера 8 августа, достигло 150, из них 25 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как сообщается, в ответ израильские военные атаковали цементный завод палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

Вместе с тем, согласно информации Times of Israel, в результате обстрелов трое израильтян в городе Сдерот были ранены. Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.

Кроме того, в секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по Израилю запустили около 70 ракет, из них 11 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", большинство снарядов упали в незаселенной местности.

 

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, ракеты, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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