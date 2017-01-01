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В Индонезии произошло новое землетрясение, есть разрушения

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Магнитуда нового землетрясения на острове Ломбок составила 6,2 балла. Данных о пострадавших и погибших нет, началась эвакуация населения.
В Индонезии произошло новое землетрясение
В Индонезии произошло новое землетрясение

На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Национальная геологическая служба США.

Отмечено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

По данным министра чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо, магнитуда была 6,2 балла. Также сообщается о разрушениях. Данных о пострадавших и погибших нет.

На данный момент началась эвакуация населения.

Напомним, предыдущее землетрясение магнитудой 7 баллов, произошло на острове Ломбок 5 августа. Его жертвами стали как минимум 347 человек, более тысячи получили ранения. Большая часть разрушений пришлась на северную часть острова.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, острова, стихия, остров, разрушения, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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