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Полиция Лондона отпустила под залог Грэма Филлипса

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Филлипс стал выкрикивать антигрузинские лозунги в посольстве страны в Лондоне, после чего его задержала полиция.
Блогеру запретили приближаться к работникам посольства Грузии в Великобритании
Блогеру запретили приближаться к работникам посольства Грузии в Великобритании

Британский блогер Грэм Филлипс, задержанный 7 августа в посольстве Грузии в Лондоне, сообщил, что его выпустили под залог.

"Меня выпустили под залог, а обвинения против меня – незаконное проникновение на территорию посольства... Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", – написал Филлипс в своем Twitter.

 
 

Отметим, 7 августа в посольстве Грузии в Великобритании проходила выставка о российско-грузинской войне 2008 года. Филлипс стал выкрикивать антигрузинские лозунги, после чего его задержала полиция.

Филлипс широко известен поддержкой политики России, а также поддержкой "республик" на востоке Украины и частыми визитами в регион. Он довольно долго жил в России, однако в прошлом месяце покинул страну, заявив, что "теперь будет жить в Англии".

 

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Теги: Грузия, Лондон, посольство, Великобритания, задержание, Грэм Филлипс
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Источник: korrespondent.net

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