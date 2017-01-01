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В горах Баварии второй день горят леса

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Власти города Розенгайм объявили чрезвычайное положение, когда около 200 пожарных отправили бороться с пламенем.
Огонь распространился на площади около 150 тысяч квадратных метров
Огонь распространился на площади около 150 тысяч квадратных метров
twitter.com/dpa_intl

В Верхней Баварии уже второй день продолжается пожар в горах, сообщает DPA. Как отмечает издание, пожарные возобновили свои усилия в 8.30 в пятницу, 10 августа.

Огонь распространился на площади около 150 тысяч квадратных метров.

Поскольку склоны в местности крутые, а ветер непредсказуемый, пожарные могут тушить огонь только с воздуха, используя вертолеты и контейнеры для воды.

Планета в огне. Мир охватила аномальная жара

Власти города Розенгайм объявили чрезвычайное положение, когда около 200 пожарных отправили бороться с пламенем на склоне возле горы Шварценберг.

Ранее сообщалось, что в Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 2500 местных жителей.

 

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Теги: Германия, пожар, пожарные, лесной пожар, Бавария, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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