Россия заблокировала в Совбезе ООН заявку США по Северной Корее

Соединенные Штаты инициируют расширение санкционного списка против КНДР, в который также попадал российский банк.

Россия заблокировала в комитете Совета безопасности ООН заявку США по Северной Корее, предполагающую включение в санкционный список новых юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в пятницу, 10 августа.

Как отмечается, в числе попавших под санкции организаций оказался и российский коммерческий банк Агросоюз, который якобы занимается незаконной деятельностью и нарушает санкции против КНДР. В МИД России назвали доказательную базу американской стороны неубедительной.

"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов", - говорится в заявлении.

Уточняется, что позиция американской стороны по поводу оказания "максимального давления" на КНДР является деструктивной для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Отметим, накануне в Пхеньяне заявили, что прогресс в денуклеаризации будет невозможен, если США будут продолжать свою санкционную политику.

Ранее Северная Корея призвала США снять с нее санкции в ответ на "добрые намерения", которые продемонстрировала КНДР.

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