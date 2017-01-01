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В ООН назначили нового комиссара по правам человека

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Экс-президент Чили станет седьмым по счету комиссаром ООН. Нынешний Верховный комиссар сложит полномочия в конце месяца.
Мишель Бачелет станет комиссаром ООН по правам человека
Мишель Бачелет станет комиссаром ООН по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН утвердила бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего Верховного комиссара ООН по правам человека сроком на 4 года", – говорится в сообщении.

Западные СМИ сообщают, что решение было принято консенсусом.

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца.

"Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека", - заявил Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет Бачелет.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила тогда созданную структуру "ООН-женщины".

Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.

Ранее сообщалось, что генсек ООН намерен назначить первую женщину-президента в истории Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром ООН по правам человека. 

В этот же день Генсек ООН осудил удар арабской коалиции в Йемене.

 

 

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Теги: Права человека, ООН, Чили, назначение
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Источник: korrespondent.net

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