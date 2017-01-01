В ООН назначили нового комиссара по правам человека

Экс-президент Чили станет седьмым по счету комиссаром ООН. Нынешний Верховный комиссар сложит полномочия в конце месяца.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН утвердила бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего Верховного комиссара ООН по правам человека сроком на 4 года", – говорится в сообщении.

Западные СМИ сообщают, что решение было принято консенсусом.

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца.

"Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека", - заявил Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет Бачелет.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила тогда созданную структуру "ООН-женщины".

Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.

Ранее сообщалось, что генсек ООН намерен назначить первую женщину-президента в истории Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром ООН по правам человека.

В этот же день Генсек ООН осудил удар арабской коалиции в Йемене.

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