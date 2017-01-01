Посольство США в Москве призвало освободить Сенцова

В американском посольстве обеспокоены состоянием украинского режиссера и призывают российскую сторону вернуть ему свободу.

В посольстве США в РФ призвали освободить Сенцова



Посольство США в Москве заявило, что серьезно обеспокоено ухудшающимся состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в российской колонии. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter.

"Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа сестра режиссера Наталья Каплан рассказала, что получила от Сенцова письмо. Она сообщила, что режиссер почти не встает, и отметила, что "все катастрофически плохо". По ее словам, Сенцов написал в письме, что "конец близок".

Российский омбудсмен Татьяны Москальковой прислала украинскому омбудсмену свежие фото Сенцова и рассказала, что его состояние удовлетворительное.

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