Возле Курильских островов произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу утром в Тихом океане возле Курильских островов. Об этом 11 августа сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в субботу в 05:12 местного времени (21:12 по Киеву). Эпицентр находился в Тихом океане юго-восточнее курильского острова Онекотан (населенных пунктов на этом острове нет – ред.), глубина гипоцентра 10 км. Тревога цунами не объявлялась", – говорится в сообщении.
Координаты эпицентра – 48,4 градусов северной широты, 154,8 градусов восточной долготы.
В населенных пунктах Курильских островов это сейсмическое событие не ощутили.
Напомним, на прошлой неделе в Индонезии на острове Ломбок произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Его жертвами стали как минимум 347 человек, более тысячи получили ранения. Большая часть разрушений пришлась на северную часть острова.
Позже в сети опубликовали видео людей, спасающихся от землятресения в Индонезии.
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