Альпинист из Австрии умер на горе Эльбрус

Трагический инцидент произошел в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря.

В группе было четыре альпиниста из Австрии

На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинистр из Австрии. Спасатели транспортируют его тело. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 11 августа.

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"В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырех человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", – говорится в сообщении.

На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.

Ранее при восхождении на гору Эльбрус погиб украинский альпинист из Одессы. 54-летнего мужчину не смогли спасти из-за сильного тумана и снегопада.

Напомним, 2 августа во французских Альпах на хребте Domes de Miage погибли три альпиниста. Предположительно, альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, не выдержали и начали отвинчиваться.