Волкер: Россия затягивает конфликт на Донбассе

Так он прокомментировал видео ОБСЕ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Волкер прокомментировал видео ОБСЕ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории.

"Россия не только поддерживает военный конфликт на Донбассе, но и блокирует миссию по мониторингу границ, а также препятствует визитам представителей ОБСЕ на границу, написал Волкер.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

Ранее Волкер дал интервью, в котором рассказал, что на саммите в Хельсинки Трамп не дал Путину "никаких подарков" по Украине.

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