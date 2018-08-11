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Волкер: Россия затягивает конфликт на Донбассе

Комментариев: 1
Так он прокомментировал видео ОБСЕ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
Голос Америки

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Волкер прокомментировал видео ОБСЕ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории.

"Россия не только поддерживает военный конфликт на Донбассе, но и блокирует миссию по мониторингу границ, а также препятствует визитам представителей ОБСЕ на границу, написал Волкер.

 

Ранее Волкер дал интервью, в котором рассказал, что на саммите в Хельсинки Трамп не дал Путину "никаких подарков" по Украине.

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Теги: Россия, видео, донбасс, ОБСЕ, Российско-украинская граница, военная техника, ситуация на востоке Украины, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
chytan    11.08.2018, 20:17
Оценка:  -1
chytan
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