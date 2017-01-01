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Пожары в Греции: число жертв приближается к сотне

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На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года.
Самой молодой жертвой пожаров в Греции стал шестимесячный младенец
Самой молодой жертвой пожаров в Греции стал шестимесячный младенец

Число жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94. Об этом сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции.

Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, еще 30 пострадавших продолжают находиться под наблюдением врачей.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

Ранее министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.

Кроме того полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.

 

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Теги: Греция, стихия, пожар, жертвы, лесной пожар, стихийное бедствие, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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