Пожары в Греции: число жертв приближается к сотне

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года.

Самой молодой жертвой пожаров в Греции стал шестимесячный младенец

Число жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94. Об этом сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции.

Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, еще 30 пострадавших продолжают находиться под наблюдением врачей.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

Ранее министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.

Кроме того полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.

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