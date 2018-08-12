В Латвии против защитника русских школ открыли уголовное дело
Президент Латвии Раймондс Вейонис подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.
Полиция безопасности Латвии выдвинула обвинения в адрес одного из лидеров Штаба защиты русских школ и кандидата в депутаты Сейма от Русского союза Латвии Ильи Козырева, сообщает латвийский портал Delfi.
Пророссийского активиста обвиняют по двум статьям. В первом процессе речь идет об оказании помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии. При этом в спецслужбе отказались комментировать, в помощи какому именно государству обвиняют активиста.
Отмечается, что согласно Уголовному закону Латвии, наказанием за “помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии“ может быть тюремное заключение на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
Второй процесс начат по факту организации массовых беспорядков. Речь идет о протестах, организованных организациями русского меньшинства против принятых правок к закону об образовании. Эти правки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.
Напомним, что президент Латвии Раймондс Вейонис подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны.
В знак протеста против этой реформы в конце марта в Риге состоялось вселатвийское родительское собрание, участниками которого стали свыше 900 человек.