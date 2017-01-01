Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек
В результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии погибли не менее 436 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник, 13 августа.
Отмечается, что тела большинства погибших уже извлечены спасателями из-под обломков зданий.
Власти предварительно оценили ущерб от стихии в 5 трлн рупий (342 млн долларов – ред.).
Напомним, 5 августа в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, после чего последовали сотни афтершоков. В результате подземных толчков уровень острова Ломбок поднялся на 25 сантиметров.
Ранее сообщалось о 389 погибших и около 13 тысяч пострадавших. Большая часть разрушений пришлась на северную часть острова.
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