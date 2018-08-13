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В Непале умер российский посол

Комментариев: 3
Чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Непал Андрей Будник умер. Причина не раскрывается.
Андрей Будник умер в Непале
Андрей Будник умер в Непале
Embassy of Russia in Nepal / Посольство России в Непале/ facebook.com

Умер чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Непал Андрей Будник. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

В то же время причина смерти не раскрывается.

Будник родился в 1953 году. Он окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР. С 2004 по 2008 год он был заместителем директора второго департамента Азии МИД, с 2008 по 2013 год - послом России в Пакистане, позже он вернулся к должности заместителя директора второго департамента Азии. В сентябре 2015 года Будник был назначен послом в Непале.

Напомним, ранее Греция отозвала своего посла из России.

Перед этим сообщалось, что в Бангладеш напали на авто с американским послом

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Теги: смерть, Непал, дипломат, посол, умер, посольство РФ, посольство России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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weightless    13.08.2018, 17:07
Оценка:  0
weightless
На расии это самая опасная профессия,
мрут, как мухи
Глод    13.08.2018, 17:07
Оценка:  0
Глод
Украинец. Послом РФ быть опасно.
Колишній-східняк    13.08.2018, 17:00
Оценка:  +2
Колишній-східняк
нет, это уже не смешно...
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