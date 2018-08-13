В Непале умер российский посол

Чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Непал Андрей Будник умер. Причина не раскрывается.

Умер чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Непал Андрей Будник. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

В то же время причина смерти не раскрывается.

Будник родился в 1953 году. Он окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР. С 2004 по 2008 год он был заместителем директора второго департамента Азии МИД, с 2008 по 2013 год - послом России в Пакистане, позже он вернулся к должности заместителя директора второго департамента Азии. В сентябре 2015 года Будник был назначен послом в Непале.

Напомним, ранее Греция отозвала своего посла из России.

Перед этим сообщалось, что в Бангладеш напали на авто с американским послом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet