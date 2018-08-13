У Трампа проблемы с географией и протоколом – СМИ
Несколько чиновников, близких к президенту США Дональду Трампу, рассказали об отношении американского лидера к протокольным мероприятиям, а также о его оговорках при произнесении географических наименований. Об этом пишет газета Politico.
Также источники издания отметили, что американский президент однажды, изучая карту Южной Азии перед встречей с индийским премьером в 2017 году, ошибочно назвал страну Непал "Нипл", а также шутил над схожестью названия страны Бутан с английским словом "button" ("кнопка" – ред.).
"Подчеркнутое соблюдение протокола – это проявление уважения к людям. Когда президент не соблюдает протокол, это знак неуважения", – отметила Венди Шерман, экс-представитель Госдепа при администрации Клинтона и Обамы.
Бывшие американские дипломаты подчеркивают, что подобные действия президента могут нанести реальный вред имиджу и интересам США за рубежом.
Сторонники Трампа со своей стороны называют внимание к подобным инцидентам раздутым.
"Иностранные лидеры уважают то, что президент готов принимать от них звонки днем и ночью", – указала представитель Белого дома Сара Сандерс.
Трамп выдумал новое государство в США
Напомним, после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем Трамп назвал его президентом и неправильно написал его имя в Twitter.
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