У Трампа проблемы с географией и протоколом – СМИ

Американский лидер часто допускает географические оговорки и желает звонить лидерам стран, не учитывая разницу во времени.

Несколько чиновников, близких к президенту США Дональду Трампу, рассказали об отношении американского лидера к протокольным мероприятиям, а также о его оговорках при произнесении географических наименований. Об этом пишет газета Politico.

Так, один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома сообщил изданию, что американского лидера неоднократно приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, так как президент не учитывал разницу в часовых поясах.

Также источники издания отметили, что американский президент однажды, изучая карту Южной Азии перед встречей с индийским премьером в 2017 году, ошибочно назвал страну Непал "Нипл", а также шутил над схожестью названия страны Бутан с английским словом "button" ("кнопка" – ред.).

"Подчеркнутое соблюдение протокола – это проявление уважения к людям. Когда президент не соблюдает протокол, это знак неуважения", – отметила Венди Шерман, экс-представитель Госдепа при администрации Клинтона и Обамы.

Бывшие американские дипломаты подчеркивают, что подобные действия президента могут нанести реальный вред имиджу и интересам США за рубежом.

Сторонники Трампа со своей стороны называют внимание к подобным инцидентам раздутым.

"Иностранные лидеры уважают то, что президент готов принимать от них звонки днем и ночью", – указала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Трамп выдумал новое государство в США

Напомним, после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем Трамп назвал его президентом и неправильно написал его имя в Twitter.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet