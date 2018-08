Американец из мести жене врезался самолетом в свой дом

Житель города Пейсон в штате Юта, влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где находились его жена и ребенок. Об этом сообщает ABC News.



По данным полиции, находившийся за штурвалом Дуэйн Юд погиб. При этом его жене и ребенку удалось выжить, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за пожара после удара самолета.



По версии следователей, самолет принадлежал работодателю 47-летнего Дуэйна Юда, который имел разрешение на полеты и считался опытным пилотом.



Как отмечает телеканал, в минувшее воскресенье Юд во время распития алкогольных напитков напал на свою жену, после чего свидетели вызвали полицию.

Он был арестован, а позднее вышел под залог. Спустя некоторое время мужчина отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем намеренно врезался в свой дом.



Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL