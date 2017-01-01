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Американец из мести жене врезался самолетом в свой дом

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В результате инцидента, который привел к серьезному пожару, мужчина погиб, а его жене и ребенку удалось спастись.

Житель города Пейсон в штате Юта, влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где находились его жена и ребенок. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, находившийся за штурвалом Дуэйн Юд погиб. При этом его жене и ребенку удалось выжить, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за пожара после удара самолета.

По версии следователей, самолет принадлежал работодателю 47-летнего Дуэйна Юда, который имел разрешение на полеты и считался опытным пилотом.

Как отмечает телеканал, в минувшее воскресенье Юд во время распития алкогольных напитков напал на свою жену, после чего свидетели вызвали полицию.

Он был арестован, а позднее вышел под залог. Спустя некоторое время мужчина отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем намеренно врезался в свой дом.
 

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Теги: США, самолет, месть
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Источник: korrespondent.net

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