Сенцов назвал свое состояние предкритическим

Лечащий врач Олега Сенцова заявил, что нужно уже прекратить голодовку, иначе у украинца могут отказать внутренние органы.

Украинский режиссер Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку с требованием освобождения из российских тюрем украинских политических заключенных, хотя и считает свое состояние "предкритическим". Об этом заявила правозащитница Зоя Светова, передает во вторник, 14 августа, РБК.

Отмечено, что с Сенцовым она встретилась в колонии в Лабытнанги, где осужденный гражданин Украины отбывает наказание.

"Он в трезвом уме и памяти, пытается работать, читать. Он силен духом, верит, что все, что он делает, правильно", - сказала Светова.

По словам правозащитницы, Сенцов разговаривал с ней около двух часов, сидя на стуле, хотя обычно большую часть времени лежит и не ходит на прогулки.

"Олег сказал, что похудел на 17 килограмм, по словам медиков - на 11 килограмм. Лечащий врач прогнозов не делал, но сказал, что хорошо бы уже прекратить голодовку, иначе у Олега могут отказать внутренние органы", - добавила она.

В свою очередь глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека Михаил Федотов сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний позволила Световой посетить Сенцова в колонии.

Напомним, Олег Сенцов был осужден в 2015 году на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации двух терактов в Крыму, в подготовке к еще одному, а также в создании террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем всех украинских граждан, которые находятся там "по политическим мотивам".

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