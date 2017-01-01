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Названо число погибших при обрушении моста в Генуе

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22 человека погибли при обрушении автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе во вторник, 14 августа.
Автомобильный мост обрушился в Генуе
Автомобильный мост обрушился в Генуе


В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 22 человека. Об этом сообщил  премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Sky News.

Еще 16 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Спасатели рассчитывают найти под завалами моста в Генуе выживших.

Напомним, во вторник, 14 августа, в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Всего с моста упало около 30 машин, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Теги: Италия, мост, жертвы, Генуя, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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