Названо число погибших при обрушении моста в Генуе

22 человека погибли при обрушении автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе во вторник, 14 августа.



В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 22 человека. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Sky News.

Еще 16 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Спасатели рассчитывают найти под завалами моста в Генуе выживших.

Напомним, во вторник, 14 августа, в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Всего с моста упало около 30 машин, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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