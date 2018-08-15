Лондон отказался выполнить требование США по Ирану

Великобритания и дальше будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному разоружению Ирана.



Лондон не будет вводить санкции против Тегерана, как того требовал Вашингтон. Об этом заявили Известиям в пресс-службе МИД Великобритании в связи с призывом посла США поддержать давление на Иран.

В ведомстве подчеркнули, что Великобритания и дальше будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерному разоружению Ирана и намерена защищать от американских санкционных мер компании, сотрудничающие с Тегераном.

"Лондон остается приверженным ядерной сделке. При этом мы готовы обсуждать с администрацией США и конгрессом сотрудничество по действиям Ирана, которые вызывают беспокойство обеих сторон", – заявили в Форин-офисе.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. С одной стороны ее подписал Иран, с другой так называемая группа шести (Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Соглашение подразумевало, что Иран пойдет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы, остальные участники сделки снимут свои санкции в отношении Тегерана.

В мае этого года США вышли из ядерной сделки. Остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказались поддержать решение Вашингтона и заявили о своей приверженности сделке с Ираном. В начале августа США возобновили действие санкций против Ирана.

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