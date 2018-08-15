Турция резко повысила пошлины на товары из США

Сборы с американского алкоголя возросли на 140%, с автомобилей - на 120%. Также увеличились пошлины на продукты, косметику и другие товары.

Эрдоган подписал указ о повышении пошлин на товары из США

Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в среду, 15 августа, РИА Новости.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на санкции США. Соответствующий документ уже опубликован в официальном издании Турции.

Так, согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%.

Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

Отношения двух стран обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого еще в 2016 году задержали турецкие власти. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал бойкот американской электронике. Сообщалось, что Турция запретит импорт в страну электротехники из США в ответ на американские санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно.

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