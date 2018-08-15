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Индия планирует запустить собственную миссию в космос

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Пилотируемая миссия под управлением индийца отправится в космос в ближайшие три - четыре года.
Запуск индийской ракеты PSLV
Запуск индийской ракеты PSLV
ISRO

Индия намерена к 2022 году отправить в космос первую собственную пилотируемую миссию. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает в среду, 15 августа, NDTV.

"Я счастлив объявить, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, мы планируем запустить пилотируемую космическую миссию. Мы отправим индийца в космос в 2022 году или даже раньше. Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках", - сказал премьер в обращении к согражданам по случаю празднования Дня независимости.

Он также напомнил, что индийские ученые уже запустили в космос более 100 спутников.

Как известно, до сих пор собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР и Россия, США, Китай.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. По данным местных СМИ, на сегодняшний день разрабатывается космическое оборудование, скафандры и питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей.

Одним из наиболее важных проектов в сфере освоения космоса на сегодняшний день Индия считает Чандраян-2, в рамках которого планируется отправка к Луне автоматической станции. Чандраян-2 продолжит индийскую лунную программу, которую начал Чандраян-1 - аппарат, отправленный к Луне в 2008 году. Проект предусматривает посадку экспедиции на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор осуществить мягкую посадку на Луне смогли лишь три страны - Россия, Китай и США.

Ранее Индия анонсировала запуск на орбиту одновременно 31 спутника.

Напомним, несколькими днями ранее NASA запустило зонд к Солнцу.

 

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Теги: космос, Индия, наука
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dimasvetik    15.08.2018, 09:23
Оценка:  0
dimasvetik
Хотя после развала росии, вполне возможно она ращитается с нами за свое поведение землей, и тогда мы там сможем построить стартовою площадку
dimasvetik    15.08.2018, 09:22
Оценка:  0
dimasvetik
интерестнно, если бы Украина купила островок малюсенький где-то в тихом океане, то возможно можно было на нем построить собственную стартовою установку и тоже запускать свои ракеты. Дороговато было бы, но зато в будущем могли тоже развивать туризм и иследование космоса.
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