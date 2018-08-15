В США на пост губернатора баллотируются 14-летний и трансгендер

Кандидаты борются за пост губернатора в американском штате Вермонт.

Подросток говорит о будущем, а трансгендер о давлении на ЛГБТ-сообщество facebook.com

Впервые в истории США на пост губернатора штата Вермонт претендуют трансгендер и 14-летний подросток.

Кристина Хэллквист, которая является трансгендером, выдвинула свою кандидатуру на праймериз Демократической партии, сообщает CNN.

Хэллквист отметила, что при президентстве Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество “начались систематические атаки“, и этот факт “должен пугать каждого“.

“Такие люди, как я, которые обычно не принимают участия в политике, в последнее время стали более активны, и я думаю, что именно так выглядит здоровая демократия“, - сказала она.

Читай также: Экс-советник Трампа тайно записывала разговоры в Белом доме

В то же время, за пост губернатора борется 14-летний Этан Зоннеборн.

“Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся“, - заявил Зоннеборн, передает CNN.

Подросток заявил, что бросит обучение в школе, если победит на выборах. В случае проигрыша завершит политическую карьеру, сказал он.

Слоган его предвыборной кампании: “Потому, что завтра важно“.

Стоит отметить, что Вермонт и Канзас - единственные штаты в США, где нет возрастных ограничений для должности губернатора. В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.

Ранее, в марте, актриса сериала Секс и город Синтия Никсон объявила, что официально выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.