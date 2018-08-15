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В США на пост губернатора баллотируются 14-летний и трансгендер

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Кандидаты борются за пост губернатора в американском штате Вермонт.
Подросток говорит о будущем, а трансгендер о давлении на ЛГБТ-сообщество
Подросток говорит о будущем, а трансгендер о давлении на ЛГБТ-сообщество
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Впервые в истории США на пост губернатора штата Вермонт претендуют трансгендер и 14-летний подросток.

Кристина Хэллквист, которая является трансгендером, выдвинула свою кандидатуру на праймериз Демократической партии, сообщает CNN.

Хэллквист отметила, что при президентстве Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество “начались систематические атаки“, и этот факт “должен пугать каждого“.

“Такие люди, как я, которые обычно не принимают участия в политике, в последнее время стали более активны, и я думаю, что именно так выглядит здоровая демократия“, - сказала она.

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В то же время, за пост губернатора борется 14-летний Этан Зоннеборн.

“Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся“, - заявил Зоннеборн, передает CNN. 

Подросток заявил, что бросит обучение в школе, если победит на выборах. В случае проигрыша завершит политическую карьеру, сказал он.

Слоган его предвыборной кампании: “Потому, что завтра важно“.

Стоит отметить, что Вермонт и Канзас - единственные штаты в США, где нет возрастных ограничений для должности губернатора. В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.

Ранее, в марте, актриса сериала Секс и город Синтия Никсон объявила, что официально выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

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Теги: США, Вермонт, выборы, губернатор, трансгендер, подросток
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.08.2018, 11:16
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Если это не нарушает законы, то и пусть. Я уверен, что когда-нибудь и искусственные андроиды смогут быть политиками. Они уж точно не поведутся на доллары, хатынки и Мальдивы.
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