На реке Нил перевернулась лодка: утонули более 20 детей

В качестве причин крушения называют неисправность мотора лодки, а также неблагоприятные погодные условия.

На реке Нил на севере Судана затонула лодка со школьниками, в которой находились более 40 человек. Об этом сообщает Анадолу в среду, 15 августа.

Лодка затонула в районе Бухейра провинции Нил. В результате крушения погибли 22 школьника и женщина.

В качестве причин инцидента называют неисправность мотора лодки, а также неблагоприятные погодные условия. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отмечается, что сейчас на территории Судана идут проливные дожди. Накануне из-за непогоды были отменены занятия в школах.

Ранее в США погибли 13 человек при крушении туристического автобуса-амфибии. Трагедия произошла на озере Тайбл Рок в штате Миссури.

На севере Демократической республики Конго перевернулась рыбацкая лодка, в результате чего погибли 49 человек.

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