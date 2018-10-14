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Трамп не придает значения изменению климата

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Американский лидер не доверяет утверждениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что не хочет "терять триллионы долларов" на ликвидацию последствий изменения климата.

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, верит ли он в изменение климата.

"Я думаю, что что-то происходит, что-то меняется, а потом меняется обратно. Я не знаю, ответственен ли человек за это", - ответил американский лидер.

"Я не хочу давать триллионы долларов и потерять миллионы рабочих мест, я не хочу оказаться в настолько невыгодном положении", - пояснил президент США.

Он не доверяет предположениям научного мира о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.

"У ученых тоже есть политическая повестка дня", - заявил Трамп.

Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Как изменилась планета Земля и чего ожидать

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Теги: США, климат, Трамп, Дональд Трамп, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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