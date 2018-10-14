Трамп не придает значения изменению климата
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что не хочет "терять триллионы долларов" на ликвидацию последствий изменения климата.
"Я думаю, что что-то происходит, что-то меняется, а потом меняется обратно. Я не знаю, ответственен ли человек за это", - ответил американский лидер.
Он не доверяет предположениям научного мира о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.
"У ученых тоже есть политическая повестка дня", - заявил Трамп.
Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.
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