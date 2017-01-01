Украинцы из Очакова доплыли на катамаране до Испании

Путешественники за три месяца добрались до Атлантического океана.

Украинцы совершили небывалый переход через Черное и Средиземное море до Атлантического океана. Путь катамарана начался из Очакова Николаевской области и завершился на острове Тенерифе (Канарские острова, Испания).

доплыв за три месяца на катамаране из Очакова до Канарских островов.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Мы осуществили это! Шесть тысяч километров за 3 месяца! В июле 2018 года по инициативе команды катамарана Удача и с участием туристов-парусников из других областей Украины стартовал первый украинский поход на разборном парусном катамаране с пересечением бассейнов Черного и Средиземного морей, а также участка Северной Атлантики. Поход получил название Средиземка 2018“, - рассказала участница проекта Анна Бэрри.

Капитан и руководитель Средиземки 2018 - известный путешественник и ветеран парусного туризма Украины – Евгений Коротких.

Капитан Средиземки 2018 - ветеран парусного туризма Евгений Коротких ukrinform.ru

Как сообщалось 6 сентября. в Бердянске супругов на катамаране унесло в море.