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В Германии утечка токсинов на производстве: 13 пострадавших

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Инцидент произошел в компании, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия.
В компании в Баден-Вюртемберге произошла утечка ядовитой жидкости
В компании в Баден-Вюртемберге произошла утечка ядовитой жидкости
Spiegel

В результате утечки ядовитых веществ на немецкой фирме пострадали 13 человек. Как сообщает издание Spiegel, пострадавших доставлено в больницу. Пока что не сообщается, насколько ядовитое вещество.

"В компании в Баден-Вюртемберге произошла утечка ядовитой жидкости. Согласно первым оценкам, 13 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в компании, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия. Она находится в городке Штернефельс, неподалеку от Карлсруэ. На месте работают спасатели и экологи.

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Теги: Германия, производство, яд, пострадавшие, токсины
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Источник: korrespondent.net

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