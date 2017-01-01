Ураган Майкл в США: число погибших возросло до 29

На данный момент известно, что ураган убил 20 человек во Флориде, пять - в Вирджинии, троих - в Северной Каролине и одного в Джорджии.

Ураган Майкл в США унес жизни уже 29 человек

В США число погибших в результате урагана Майкл достигло 29 человек. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Reuters.

При этом отмечено, что число погибших может еще возрасти, поскольку поисковая операция продолжается.

"На данный момент известно, что ураган убил 20 человек во Флориде, пять - в Вирджинии, трое - в Северной Каролине и одного в Джорджии", - говорится в сообщении.

Кроме того, во вторник утром, волонтеры не смогли добраться до более 1135 человек.

В то же время количество людей, пропавших без вести в одном из наиболее пострадавших городов - Мехико Бич - сократилось до трех. Ранее сообщалось о более 30.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям.

Ущерб, который ураган Майкл нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, оценили в $10 млрд.

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