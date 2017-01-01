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Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником

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Власти этой страны важны для Соединенных Штатов в качестве партнера в противостоянии с терроризмом и Ираном.
Трамп назвал Саудовскую Аравию своим "великим союзником"
Трамп назвал Саудовскую Аравию своим "великим союзником"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является "очень важным союзником" США. Об этом он сказал в эфире Fox Business.

По его словам, власти этой страны важны для Соединенных Штатов в качестве партнера в противостоянии с терроризмом и Ираном.

Также глава США отметил, что Саудовская Аравия готова закупить у американской стороны оружие на миллиарды долларов, что позволит создать множество рабочих мест.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

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Теги: США, Терроризм, Саудовская Аравия, оружие, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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