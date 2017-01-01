Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является "очень важным союзником" США. Об этом он сказал в эфире Fox Business.
По его словам, власти этой страны важны для Соединенных Штатов в качестве партнера в противостоянии с терроризмом и Ираном.
Также глава США отметил, что Саудовская Аравия готова закупить у американской стороны оружие на миллиарды долларов, что позволит создать множество рабочих мест.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
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