У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
В акватории Тихого океана у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН в четверг, 18 октября.
"Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг по местному времени. Его гипоцентр находился на глубине 44 км. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 240 км", – говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения составил 11,8.
В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.
"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", – сказал представитель МЧС.
Ранее возле Курил произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,4. Подземный толчок зафиксировали в Охотском море на глубине 328 километров. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.
А 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet