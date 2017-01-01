У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения находился на глубине 44 километра. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 240 км.

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН в четверг, 18 октября.

"Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг по местному времени. Его гипоцентр находился на глубине 44 км. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 240 км", – говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения составил 11,8.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", – сказал представитель МЧС.

Ранее возле Курил произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,4. Подземный толчок зафиксировали в Охотском море на глубине 328 километров. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.

А 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.

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