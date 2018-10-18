Госдума РФ поддержала проект заявления относительно ситуации в Украине

Вопросом проблем украинского Донбасса сильно озабочен российский комитет палаты по связям с соотечественниками.

Россия угрожает и обещает активно противостоять продвижению украинский военных на Донбассе duma.gov.ru

Нижняя палата парламента Российской Федерации 408 голосами (то есть почти единогласно) приняла в четверг, 18 октября, проект заявления “Об обострении ситуации в Украине“.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

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В проекте заявления сказано, что в случае продвижения украинский военных на Донбассе, “получат адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям“, - сказано в тексте документа.

Документ был подготовлен и внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Не забыли российские депутаты и о процедуре предоставления автокефалии украинской церкви, Госдума обвиняет украинские власти во вмешательстве в церковно-религиозные дела.

Отметим также, что выступающие от всех фракций на пленарном заседании выступили за признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", хотя в принятом документе этот вопрос не был оговорен.

Как сообщалось 21 сентября, в Киеве будут заочно расследовать дела Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ.