Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдума РФ поддержала проект заявления относительно ситуации в Украине

Комментариев: 7
Вопросом проблем украинского Донбасса сильно озабочен российский комитет палаты по связям с соотечественниками.
Россия угрожает и обещает активно противостоять продвижению украинский военных на Донбассе
Россия угрожает и обещает активно противостоять продвижению украинский военных на Донбассе
duma.gov.ru

Нижняя палата парламента Российской Федерации 408 голосами (то есть почти единогласно) приняла в четверг, 18 октября, проект заявления “Об обострении ситуации в Украине“.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Читай также: Нарушила “обычаи войны“: На Поклонскую подготовлено подозрение

В проекте заявления сказано, что в случае продвижения украинский военных на Донбассе, “получат адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям“, - сказано в тексте документа.

Документ был подготовлен и внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Не забыли российские депутаты и о процедуре предоставления автокефалии украинской церкви, Госдума обвиняет украинские власти во вмешательстве в церковно-религиозные дела.

Отметим также, что выступающие от всех фракций на пленарном заседании выступили за признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", хотя в принятом документе этот вопрос не был оговорен.

Как сообщалось 21 сентября, в Киеве будут заочно расследовать дела Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ.

Поделись:
Теги: Дума, Россия, Донбасс, автокефалия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Ivanez    18.10.2018, 12:58
Оценка:  +2
Ivanez
"Адекватный ответ" - это что? Там же расийских войск нет. Тогда чем и как они собирались отвечать?
Громыхало    18.10.2018, 12:38
Оценка:  -9
Громыхало
Пора бы уже начинать защищать русскоговорящих соотечественников по всей Украине.А таких более 20 миллионов человек.
fulminate    18.10.2018, 13:01
Оценка:  +2
fulminate
А тебя обидел кто-то? Защищать тебя надо, маленького-бедненького?
krolikoff_net    18.10.2018, 13:31
Оценка:  0
krolikoff_net
Громыхало -вам давно пора поменять теплую московскую квартиру на окопы под Донецком. Надеюсь вы пишете свои опусы из очереди в военкомат.
*******    18.10.2018, 12:27
Оценка:  +8
*******
Господа из РФ сидите у себя дома, боритесь с бедностью и не суйте свое рыло в дела Украины, это отдельное суверенное государство
нестор_    18.10.2018, 12:25
Оценка:  +7
нестор_
а че не америки
chytan    18.10.2018, 12:16
Оценка:  +12
chytan
Меня рашка удивляет ! Сами расфигачили самый проросийский регион , это что бы самые упоротые рашисты своими глазами увидели каков он , руський мир !!!
СветБобра    18.10.2018, 12:15
Оценка:  +10
СветБобра
Ну ось і россійська армія нарешті себе ідентифікувала. А то казочка про громадянську війну набридла навіть кремлю.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь