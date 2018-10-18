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При аварии в Польше погибла студентка из Украины

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Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая. Мужчина частично признал вину.
Авария произошла рано утром 17 октября на одной из улиц города
Авария произошла рано утром 17 октября на одной из улиц города
Zwiadowca21

В польском городе Лодзь в результате ДТП в среду погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал пьяный 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая. Эту информацию корреспонденту Укринформа подтвердил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

"Сегодня состояние здоровья 20-летнего украинца, который учится в Лодзинском университете, позволило привезти его в прокуратуру, где ему предъявлено обвинение в совершении ДТП",- сообщил Копаня.

По словам пресс-секретаря, прокуратура просит суд арестовать мужчину на три месяца. Судебное заседание по делу украинца состоится утром 19 октября. Украинец частично признал свою вину, ему грозит до 12-ти лет заключения.

Авария произошла рано утром 17 октября на одной из улиц города. Мужчина, в крови которого обнаружено 1,8 промилле алкоголя, превышая допустимую скорость, не справился с управлением автомобиля и въехал в здание, а затем в расположенный рядом автомобиль.

Виновник ДТП, а также его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к трагическим последствиям: девушка погибла на месте, а парень с незначительными травмами попал в госпиталь.

Ранее на севере Польши в результате аварии пострадали граждане Украины.

 

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Теги: Польша, ДТП, смерть, авария, украинцы, жертвы, украинка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Громыхало    18.10.2018, 20:09
Оценка:  0
Громыхало
Не стоит в цивилизованных странах практиковать свои африканские"ценности"в виде вождения авто в нетрезвом состоянии.Там таких"ценностей"не понимают.Кстати,и "отмазаться"там не получится.Там цивилизация.
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