В центре Токио 20 полицейских ловили енота

В результате инцидента разъяренный енот прокусил палец одному из полицейских. Животное отправили в специальный приют.

В центре Токио местные жители обнаружили енота, который разгуливал в центре мегаполиса и залез на дерево. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 19 октября.

"Хвостатого заметили в восемь вечера в деловом квартале Токио. Голыми руками поймать енота очевидцам не хватило духу. Поэтому на место происшествия вызвали 20 полицейских, которые начали ловить енота", – говорится в сообщении.

В результате инцидента разъяренный енот прокусил палец одному из полицейских. Животное отправили в специальный приют.

Ранее в канадском Торонто енот забрался в жилой дом и опустошил все запасы хлеба на кухне. Только после этого животное покинуло дом.

А в американском городе Оушен-Сити в штате Нью-Джерси енот залез по отвесной стене на высотное здание и упал на землю с высоты примерно девятого этажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet