Убийство саудовского журналиста: Трамп отреагировал на новые данные

По словам Дональда Трампа, гибель журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является неприемлемой.



Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление властей саудовской Аравии о смерти журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

По словам Трампа, предоставленное Саудовской Аравией объяснение заслуживает доверия, но гибель журналиста является неприемлемой. Лидер США уточнил, что не намерен отказываться от сделок по поставкам Эр-Рияду вооружений

Трамп также пообещал обсудить новые данные по делу о гибели Хашукджи с властями Саудовской Аравии и подчеркнул, что не сомневается в их заявлениях. Он также заметил, что к расследованию привлечены третьи лица.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что в консульстве в Стамбуле произошло ссора, которая привела к смерти Хашукджи.

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