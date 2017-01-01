Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше рыбак поймал сома весом более 100 кг

Комментариев: 0
Рыба весит более 100 кг и имеет 260 см в длину. СМИ пишут, что это самый большой сом, выловленный в Польше в истории.
Поляк поймал огромного сома
Поляк поймал огромного сома
facebook.com/szymon.apteka

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский выловил сома рекордного размера. Он весит более 100 кг и имеет 260 см в длину. Об этом в субботу, 20 октября, информирует Коммерсант.

По словам поляка, он долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения.

Согласно имеющимся данным, это самый большой сом, выловленный в Польше в истории. Местом его нахождения был Рыбницкий залив на юге страны.

 

 

Ранее жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня, вес которого составляет 60 килограммов, при этом длина - 162 сантиметра.

Также сообщалось, что рыбак из китайского города Фуюань поймал гигантскую рыбу калугу из семейства осетровых. Ее вес 514 килограмм, длина - более 3,5 метров.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рекорд, Польша, рыбалка, фото, рыба, Рыбак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь