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Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией

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Американский президент заявил о несоблюдении Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press 20 октября.

По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны России.

"Мы собираемся расторгнуть соглашение, после чего начнем разрабатывать вооружение, если Россия и Китай не согласятся на новый курс", - сказал Трамп.

Ранее российский лидер Владимир Путин предостерег другие страны от ядерного удара, заявив, что агрессоры "сдохнут, не успев раскаяться", а россияне "как мученики попадут в рай".

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

 

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Теги: Россия, США, ракеты, договор, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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