Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Афганистане талибы ранили американского генерала

Комментариев: 0
Генерал армии США Джеффри Смайли получил огнестрельное ранение во время атаки талибов в Кандагаре.
Боевики Талибана ранили американского генерала
Боевики Талибана ранили американского генерала
Getty Images

Бригадный генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение во время атаки боевиков радикального движения Талибан на офис губернатора афганской провинции Кандагар, сообщает CNN.
 
"Я могу подтвердить, что генерал восстанавливается после получения огнестрельного ранения во время атаки в Кандагаре", – заявил официальный представитель миссии НАТО в Афганистане Грант Нил.
 
Смайли курирует военную консультативную миссию НАТО на юге Афганистана.
 
Напомним, нападение талибов на офис губернатора Кандарага произошло 18 октября, тогда погиб начальник полиции провинции и еще один чиновник. Кроме того, были ранены американский военный и гражданский госслужащий.

В Афганистане разбился самолет США: 11 человек погибли

По данным СМИ, целью атаки был командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, США, Талибан, генерал, ранение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь