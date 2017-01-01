В Афганистане талибы ранили американского генерала

Генерал армии США Джеффри Смайли получил огнестрельное ранение во время атаки талибов в Кандагаре.



Бригадный генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение во время атаки боевиков радикального движения Талибан на офис губернатора афганской провинции Кандагар, сообщает CNN.



"Я могу подтвердить, что генерал восстанавливается после получения огнестрельного ранения во время атаки в Кандагаре", – заявил официальный представитель миссии НАТО в Афганистане Грант Нил.



Смайли курирует военную консультативную миссию НАТО на юге Афганистана.

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