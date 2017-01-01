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Возле японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

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Эпицентр находился недалеко от юга острова Хоккайдо на глубине 50 км. Тревога цунами не объявлялась.
Возле японского острова Хоккайдо произошло землетрясение
ekathimerini.com

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане возле самого северного острова Японии – Хоккайдо. Об этом сообщили Интерфаксу в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН в понедельник, 22 октября.

"Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в понедельник в 10.48 по сахалинскому времени (2.48 по киевскому). Эпицентр находился недалеко от юга острова Хоккайдо на глубине 50 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, тревога цунами не объявлялась.

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Напомним, туристический поток в Японию упал впервые за шесть лет на фоне природных катаклизмов.

 

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Теги: Япония, острова, остров, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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