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В Риме из-за ливня затопило метро

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На ближайшие дни метеослужбы предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата.
Дороги, в том числе в центре Рима, превратились в реки
Дороги, в том числе в центре Рима, превратились в реки
ANSA

В центре Рима затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город. Во многих районах дожди сопровождались градом, сообщает агентство ANSA.

Дороги, в том числе в центре города, превратились в реки. Подтопленными оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени. В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 метра.

Как напоминает агентство, первые штормы прошли несколькими днями ранее в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье.

Cмотрите фотогалерею: В Риме из-за ливня затопило метро

На ближайшие дни метеослужбы предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ 21 октября.

Местные синоптики обещают значительное снижение температуры - на 10…15 градусов.

Недавно ливень в Одессе обернулся для города апокалипсисом, затопив ряд улиц и площадей.

 

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Теги: Италия, Метрополитен, метро, дождь, фото, потоп, град, Рим, дожди, ливень
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Источник: korrespondent.net

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