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На юге Испании произошло наводнение, есть жертвы

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По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власти приостановили движение южной провинции Малаге.
Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаге
Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаге

На юге Испании во время оказания экстренной помощи в результате наводнения погиб пожарный. Об этом сообщили в воскресенье местные власти, информирует Associated Press.

Пожарный пропал, когда его грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, работавших вместе с ним, спаслись, однако мужчину смыли потоки воды. Его тело нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.

Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаге. Один железнодорожный мост поврежден. По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власти приостановили движение в этом районе.

Служба погоды Испании объявила в регионе красное предупреждение - самое высокое из возможных.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения во Франции стали 13 человек.

 

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Теги: Испания, стихия, наводнение, жертвы, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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