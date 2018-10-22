Песков объяснил слова Путина о рае после ядерного удара

Российский президент хотел донести мысли, что в доктрине страны о ядерном оружии нет превентивного удара, объяснил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 октября, объяснил высказывания Владимира Путина относительно попадающих в ад агрессоров и попадающих в рай мучеников, произнесенные им на Валдайском форуме на прошлой неделе, передает Интерфакс.

"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - сказал Песков.

Он добавил, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано".

"Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ обратил внимание, что Путин именно об этом и говорил, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, "но более емкими словами". "Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное - это все аллегория", - сказал Песков.

Напомним, Путин ранее исключил нанесение превентивного ядерного удара, при этом отметив: "Мы - жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют".

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