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Украина и еще три страны присоединились к санкциям ЕС против России

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Страны присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.
Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против РФ
Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против РФ

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к решению Европейского Союза продолжить персональные санкции против граждан и компаний из России до 15 марта 2019 года. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщается на сайте Совета ЕС.

Как отмечается, страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к декларации.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины.

Как сообщалось, 15 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций против России на полгода, до 15 марта 2019 года.

 

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Теги: Россия, ЕС, Украина-Россия, Норвегия, Черногория, Албания, санкции, европейский союз, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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