В офисе американской телекомпании произошла стрельба

Причины, по которым афроамериканец пытался проникнуть в помещение Fox 5, неизвестны.

Сотрудники полиции ранили неизвестного, пытавшегося проникнуть в здание телекомпании Fox 5 в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании в Twitter.

"Полицейские ранили неизвестного, пытавшегося проникнуть в холл здания, где размещен Fox 5, - говорится в сообщении. - К счастью, все сотрудники в безопасности, и никто больше не пострадал".

По сообщению Fox 5, человек, получивший ранение - 38-летний афроамериканец. Имя его пока не называют, неизвестны и причины, по которым он пытался проникнуть в помещение телекомпании.

По словам одного из полицейских, прибывших на место происшествия, этот человек мог страдать от психического заболевания.

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