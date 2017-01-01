В ограждение рядом с Белым домом врезался автомобиль
Представитель спецслужб США сообщил о неизвестной машине, въехавшей в ограждение возле контрольно-пропускного пункта Белого дома.
Car just towed from White House grounds after hitting security barrier. pic.twitter.com/Rvb1HnAv5U— Victoria Sanchez (@VictoriaSanchez) 22 октября 2018 г.
Сейчас устанавливается личность водителя. О пострадавших и других пассажирах автомобиля не сообщается.
В настоящий момент идет разбирательство, несколько улиц перекрыто, пишет The Washington Post.
Secret Service continue to go through vehicle after it hit a barrier on the White House grounds. Traffic is back open on 15th Street. pic.twitter.com/TaXwbkmw1W— Victoria Sanchez (@VictoriaSanchez) 22 октября 2018 г.
Ранее перед зданием Белого дома застрелился человек. Во время происшествия президента в здании администрации не было.
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