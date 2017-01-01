Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ограждение рядом с Белым домом врезался автомобиль

Комментариев: 0
Сейчас устанавливается личность водителя. О пострадавших и других пассажирах автомобиля не сообщается.
Автомобиль врезался в ограждение рядом с Белым домом
Автомобиль врезался в ограждение рядом с Белым домом
Victoria Sanchez

Представитель спецслужб США сообщил о неизвестной машине, въехавшей в ограждение возле контрольно-пропускного пункта Белого дома.

Сейчас устанавливается личность водителя. О пострадавших и других пассажирах автомобиля не сообщается.

В настоящий момент идет разбирательство, несколько улиц перекрыто, пишет The Washington Post.

Ранее перед зданием Белого дома застрелился человек. Во время происшествия президента в здании администрации не было.

Ученые показали ядерный взрыв у Белого дома

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ДТП, Белый Дом, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь