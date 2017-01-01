55-километровый переезд включает в себя извилистую дорожную часть и подводный тоннель.

В Китае открыли самый длинный в мире мост

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В Китае открыли самый длинный в мире мост

В Китае открыли самый длинный в мире мост, который соединяет Гонконг, Макао и материковый Китай.

Мост открывал президент Китая Си Цзиньпин, пишет AFP.

“Я объявляю, что мост в Гонконг-Чжухай-Макао официально открыт“, - сказал Си Цзиньпин на церемонии открытия и покинул сцену немедленно. Он не обращался к аудитории.

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55-километровый переезд, которое включает в себя извилистую дорожную часть и подводный тоннель, соединяет остров Лантау в Гонконге, Чжухай и Макао.

Критики говорят, что на фоне сокращения автономии города, новый многомиллиардный морской мост - еще один способ интегрировать Гонконг в Китай.

Строительство моста началось в 2009 году, и его преследовали задержки, перерасход бюджета, коррупция и гибель строителей. Стоимость строительства составила 20 млрд долларов.

Напомним, 8 сентября сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. Стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.